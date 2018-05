Helfer für Ortsvorsteherwahl in Ehrang gesucht

Für die Ehranger Ortsvorsteherwahlen am Sonntag, 10. Juni, und eine eventuelle Stichwahl am 24. Juni werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, ihren Hauptwohnsitz in Trier und die Staatsangehörigkeit von Deutschland oder eines anderen EU-Staats haben. Im Internet ist ein Meldeformular hinterlegt: www.trier.de/wahlen, Rubrik „Als Wahlhelfer/in melden“. Alle Stimmberechtigten erhalten bis 20. Mai eine Benachrichtigung. Wer keine bekommt, aber dennoch meint, wahlberechtigt zu sein, kann das Wählerverzeichnis einsehen, das vom 21. bis 25. Mai im Wahlbüro im Rathaus am Augustinerhof ausliegt und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.