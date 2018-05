später lesen Freizeit Waldfest mit Weinprobe und Musik Teilen

Der Musikverein Pfalzel 1972 feiert am Pfingstmontag, 21. Mai, sein traditionelles Waldfest auf der Bausch. Ab 11 Uhr steht ein kostenloser Shuttle-Service ab Schrenks Lädchen (Pfalzel) zum Waldfest zur Verfügung. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr mit einer Frühschoppen-Weinprobe unter der Leitung der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Jutta Fassian-Emmrich. Für die Teilnahme an der Weinprobe wird um Anmeldung gebeten bis zum 17. Mai unter der Nummer 0174/3665796 oder per E-Mail an kontakt@mvpfalzel.de. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Im Anschluss an die Weinprobe gibt es deftige, selbst gemachte Erbsensuppe sowie Getränke, Speisen, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Am Nachmittag spielen befreundete Musikvereine aus Mesenich, Euren und Idesheim. Auf Kinder warten eine Hüpfburg und leckeres Eis.