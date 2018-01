Seit der ATK-Gala in Trier herrscht das Waldracher Prinzenpaar (Video)

Das ist neu im Trierer Karneval: Seit der ATK-Gala in Trier herrscht zum ersten mal ein auswertiges Prinzenpaar. Stargast Verona Pooth wird für ihr soziales Engagement geehrt.

Mal ehrlich, man hätte es ahnen können: Wenn die Waldracher ein mal an der Macht sind, stellen sie den Laden komplett auf den Kopf. Trierer, die die Gala der Argeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) verpasst haben, sind vergangenes Wochenende in Waldrach wieder aufgewacht. Denn das neue Prinzenpaar Peter I. von Hagatec (Peter Peters) und Anja I. von Hagatec (Anja Meyer) kommt aus Waldrach und hat einen nicht ganz ernstgemeinten Vorschlag eines Volksfreund-Kolumnisten – nunja: auf ihre eigene Weise interpretiert. Der Kolumnist hatte nach der Abstimmung über die Tankstelle in der Trierer Ostallee vorgeschlagen, Waldrach per Abstimmung einzugemeinden. Und jetzt? Ist Trier nur noch ein Stadtteil der Universitätsstadt Waldrach. Das hat man davon, wenn zum ersten mal in der Geschichte der ATK ein Prinzenpaar an der Macht ist, das keinem Trierer Verein angehört. Doch die neuen Herrscher sind gütig – alle Narren sind vor ihnen gleich, sagen sie.

FOTO: Friedemann Vetter

FOTO: Friedemann Vetter

Moderatorin und Werbefigur Verona Pooth hat während der gala den Kaiser-Augustus-Orden für ihr soziales Engagement überreicht bekommen. Andreas Peters, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK), überreichte ihr die Auszeichnung während der ATK-Gala am Samstag in der Trierer Europahalle. Die Laudatio hilt die Politikerin und ehemalige Miss Germany Dagmar Wöhrl. Sie würdigte Pooth für ihr soziales Engagement, unter anderem für die SOS-Kinderdörfer. Die Ehrung, die die ATK jedes Jahr vergibt, ist mit 5555,55 Euro dotiert.

FOTO: Friedemann Vetter