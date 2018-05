Der „rheinische Fontane“ aus Trier

Walter Blasius würdigt Schriftsteller Hermann Ritter in einer Neuauflage

Walter Blasius hat nach seinen Büchern „Warum die Mosel um Trier einen Bogen macht“ und „Die Trierer Schweiz“ Hermann Ritters „Trierer Skizzen & Bilder“ in einer Neuauflage als reichhaltig illustrierten Text- und Bildband herausgebracht. Vorgestellt wird das Buch am Dienstag, 15. Mai, um 18 Uhr im Lesesaal der Trierer Stadtbibliothek. Für Walter Blasius war es ein Herzensanliegen, das Werk des von ihm verehrten Schriftstellers Hermann Ritter wieder einem breiten Publikum im neuen Format zu präsentieren. Der in Köln geborene Ritter, von seinen Zeitgenossen liebevoll als „rheinischer Fontane“ gewürdigt, war von 1903 bis 1905 Leiter der Zeitschrift Deutscher Wein, die er mit seinem Trierer Verleger Jakob Lintz begründet hatte.

Die Liebe zu Trier ist in Ritters „Skizzen und Bildern“ deutlich spürbar. Der Kölner, ein Protagonist des poetischen Realismus, besaß zudem eine ausgeprägte romantische Ader. In seinen Reportagen und Betrachtungen schildert er eindrucksvoll seine Empfindungen, die ihn mit Trier und seinen Bürgern um die vorletzte Jahrhundertwende verbunden haben. Mit einem überragenden Gespür für die Menschen der „guten, alten Zeit“, ihre Gewohnheiten (und Schrulligkeiten) versetzt Ritter den Leser mit einmaligen Geschichten zurück in eine Epoche, die in Trier unter anderem von Militärangehörigen bestimmt worden war. So berichtet der gelernte Journalist über längst verschwundene Lokalitäten wie den Kaiserhammer, schildert seinen abenteuerlichen Aufstieg zum Gangolfsturm, würdigt den bekannten Trierer Schriftsteller Philipp Laven zu dessen 100. Geburtstag, schreibt über die ersten Moseldampfer oder die bunte Betriebsamkeit eines Trierer Markttags.

Das von Horst Lachmund lektorierte Buch hat Walter Blasius mit rund 150, überwiegend schwarz-weißen Fotos aus seiner riesigen Privatsammlung illustriert. Sie ergänzen in hervorragender Weise Hermann Ritters Geschichten – eine schier unerschöpfliche Fundgrube für alle an der Trierer Stadtgeschichte interessierten Leser. Bei der Präsentation in der Stadtbibliothek wird Walter Blasius ergänzend zu den Lesungen (Horst Lachmund) die Bilder anekdotisch kommentieren.