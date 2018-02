Jedes Jahr fährt der Verein für Herzsport und Bewegungstherapie/Gesundheitspark Trier mit seinen Herzsportlern in den Wander-Urlaub. Vom 14. bis 21. April geht es nach Baiersbronn in den Schwarzwald. Die Fahrt wird betreut von zwei Ärzten und einer Übungsleiterin, die auch das Wochenprogramm mit Wanderungen und Gymnastikeinheiten ausarbeiten. Weitere Infos und Anmeldung von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/4629864 oder per Mail info@gesundheitspark-trier.de