Wasserrohrbruch in der Heiligkreuzer Tessenowstraße

In der Tessenowstraße in Trier-Heiligkreuz ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Wasserleitung gebrochen. Das haben die Stadtwerke Trier (SWT) auf TV-Anfrage mitgeteilt.