Wegweiser durch die Schullandschaft – Teil 6

Die TV-Serie zum Wechsel auf weiterführende Schulen geht weiter: Diesmal sind es die Förderschulen, die sich und ihr Konzept vorstellen. Eine Orientierungshilfe in Steckbrief-Form.

Ende Januar endet das erste Schulhalbjahr. Schon jetzt stellt sich für viele Grundschüler die Frage, wie es nach der vierten Klasse weitergeht. 35 weiterführende Schulen (ab Klasse 5) gibt es in Trier und im Kreis Trier-Saarburg.

Dabei sind sie so unterschiedlich wie die Bedürfnisse ihrer Schüler. Wir haben alle Schulen angefragt, um sie im TV vorzustellen – fast alle machen mit. In eigenen Worten beantworten die Vertreter der Schulen die wichtigsten Fragen, die Schüler und Eltern sich bei der Schulwahl stellen: Von A wie Abschluss bis S wie Schulleiter. Die Steckbriefe sollen als erste Orientierung dienen – mit der Möglichkeit, sich auf dieser Basis weiter zu informieren. Bislang haben wir unter anderem die Gymnasien, eine IGS und die Realschulen plus im Kreis und in der Stadt vorgestellt. Zum vielfältigen Schulangebot in der Region gehören aber auch die Förderschulen. Sie begleiten Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen und Lernbehinderungen bis zum Abschluss. Ausnahmsweise haben Eltern hier aber nicht die Wahl: Die Schulbehörde teilt ihnen mit, welche Förderschule jeweils zuständig ist. Zu Wort kommen sollen die Schulen an dieser Stelle aber trotzdem.

