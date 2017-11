Weihnachten: Der TV sucht Geschichten

Trier (red) Hobby-Autoren und -Dichter ran an die Tasten! Weihnachtsgeschichten gibt es viele. Bekannte und weniger bekannte.

Zuckersüße, traurige und richtig zu Herzen gehende. Sie füllen Bibliotheken und flimmern alle Jahre wieder schon Wochen vor Weihnachten in unzähligen Verfilmungen über die Fernsehbildschirme. Manche sind wahr, andere wiederum lediglich der Fantasie eines Dichters entsprungen.

So manche Familie hat aber ihre ganz eigene, wahre Weihnachtsgeschichte. Wollten Sie die nicht immer schon mal aufschreiben? Oder haben Sie ein weihnachtliches Gedicht verfasst oder ganz einfach eine rührende oder lustige Weihnachtsgeschichte im Kopf oder gar schon lange Zeit in der Schublade liegen?

Liebe Leser, für unsere Weihnachtsbeilage, die am Heiligen Abend erscheint, suchen wir genau solche Geschichten von damals und heute. Auch ein Weihnachts-Gedicht aus Ihrer eigenen Feder wäre willkommen.

Senden Sie Ihr Gedicht oder Ihre Geschichte, die höchstens 7000 Zeichen (mit Leerzeichen) lang sein sollte, an die Mailadresse: pr-redaktion@volksfreund.de bis spätestens Freitag, 8. Dezember, unter dem Stichwort "Weihnachtsgeschichte" ein. Name und Wohnort bitte nicht vergessen!