Weihnachten erleben: Eine Fahrt nach Vallendar

Mit viel Liebe zum Detail entstehen seit Ende November die Adventslandschaften in Vallendar-Schönstatt. Sie wachsen bis Weihnachten von Woche zu Woche. Höhepunkt in jedem Jahr sind vom 26. Dezember bis zum 8. Januar die „Zehn Minuten an der Krippe“. Diese Zeit an der Krippe in der weihnachtlichen Anbetungskirche werden von den Kindern spontan aktiv mitgestaltet.