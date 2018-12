später lesen Trier Weihnachten für einsame und alte Menschen Teilen

Twittern

Teilen



Das Kolpingwerk im Bezirk Trier-Saarburg lädt in Zusammenarbeit mit der Innenstadtpfarrei Liebfrauen zur Weihnacht der offenen Tür an Heilig Abend ein. Einsame und ältere Menschen sind eingeladen, den Heiligen Abend in Gemeinschaft zu feiern.