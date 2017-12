später lesen Konzert Weihnachten mit Carl Orff Teilen

Die Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier wird die „Weihnachtsgeschichte“ von Carl Orff aufführen. Gemeinsam mit den Trierer Sängerknaben unter Leitung von Volker Krebs, werden Schüler und Dozenten der Karl-Berg-Musikschule die beiden Weihnachtskonzerte am Samstag, 16. Dezember, und am Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 15.30 Uhr in der Basilika St.Paulin in Trier - Nord auf die Bühne bringen.