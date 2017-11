Trier (red) Weihnachtskugeln in Rostfarben von leuchtendem Orange bis zum dunklen Braun schmücken Baum und Wohnung - hergestellt werden sie in einem Kurs der Katholischen Familienbildungsstätte Trier. Zusammen mit Acrylfarben, Draht, Papiercollagen und Metallfolien entstehen individuelle Schmuckobjekte.

Der Kurs findet am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 17 Uhr statt. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0651/74535 oder per E-Mail an info@fbs-trier.de