Die Wiege des Christentums hat in Syrien gestanden. Dort soll sich die erste christliche Gemeinde versammelt haben. Die Kultur der Christen im Nahen Osten kennenzulernen, ist am Samstag, 1. Dezember, beim dritten Konzert „Weihnachtslieder aus dem Osten“ möglich.

Aboud Boutros, Subdiakon der syrisch-katholischen Kirche in der Jesuitenkirche in Trier, wird arabisch-aramäische Weihnachtslieder singen. Begleitet wird er von dem irakischen Musiker Saif Al-Khayyat aus Trier, Rageed William (Nay, arabische Flöte) und Cellistin Nao Sasaki. Al-Khayyat hat die Oud, die arabische Laute, in Bagdad studiert und will die uralte Musik der christlichen Minderheiten im Osten wieder lebendig werden lassen. Zudem sind eigene Kompositionen im Stil der arabischen Musik zu hören.