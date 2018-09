Ich freue mich ...

„... sehr auf unseren ersten Auftritt beim Drei-Höfe-Fest. Da herrscht immer tolle Stimmung, und die werden wir noch ein wenig anzuheizen versuchen.“

Werner Schwarz (65), Trier-Heiligkreuz, ist Gitarrist der Band Blues-

aorsch. Das Drei-Höfe-Fest steigt am 29./30. September in Mannebach (Mannebacher Marktleut), Tawern-Fellerich (Weingut Peter Greif) und Ayl (Weingut Eilenz). Besucher können per Höfe-Express zwischen den Veranstaltungsorten pendeln. Das Blues-

aorsch-Gastspiel geht am Samstag ab 20 Uhr in Mannebach über die Bühne. ⇥ (rm.)