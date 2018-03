später lesen Umwelt Das Bermudadreieck und das Hochwasser FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund Teilen

„Kleine bis mittlere Hochwasser werden an der Mosel zunehmen“: Professor Joachim Sartor erklärt, was 200 Jahre Pegelstandmessungen in Trier und Cochem lehren können. Von Joscha Wölbert