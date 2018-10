Wie funktioniert das mit der Rente und den Steuern?

Informationen zur Rente gibt es im November bei Veranstaltungen der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in der Auskunfts- und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54, in Trier.

Am Dienstag, 6. November, zum Thema „Rente & Steuern – was muss ich wissen?“, also über Rente und Steuern, wie die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung besteuert werden und welche Freibeträge es gibt. Am Dienstag, 20. November, geht es um das Thema „Todesfall: Versorgt über den Partner?“ Angesprochen werden die Leistungen für Hinterbliebene, wie lange diese gezahlt werden oder welches Einkommen angerechnet wird. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an aub-stelle-trier@drv-rlp.de oder unter Telefon 0651/14550-0.