) 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Olewig sind in der Nacht zum Donnerstag um 1.35 Uhr ausgerückt. Es war ein Brand in einem Haus in der Wallramsneustraße gemeldet worden. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass die Ursache für die starke Rauchentwicklung auf dem angeschalteten Herd vergessenes Essen war. (red)