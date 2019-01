später lesen Trier Wieder zwei Einbrüche in Trier FOTO: Kriminalpolizei Trier FOTO: Kriminalpolizei Trier Teilen

Opfer eines Einbruchs in der Hohenzollernstraße wurde der Mieter eines Appartements in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte nutzten die Zeit seiner Abwesenheit und brachen am 3. Januar zwischen Mitternacht und 22 Uhr die Wohnungstür auf, um nach lohnender Beute zu suchen. (red)