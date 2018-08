Endlich wieder hui statt pfui

Wort gehalten: Trier-Freund Albrecht Backes hat die maroden Sitzbänke des Weinkulturpfades am Petrisberg auf Vordermann gebracht – auf eigene Kosten. Und die Olewiger Winzer wollen sie künftig pflegen.

Es war ein jämmerliches Bild, das der Weinkulturpfad am Petrisberg in den vergangenen Monaten abgegeben hatte. Verschmierte oder unleserliche Infotafeln, fehlende Müllbehälter, kaputte Sitzbänke. Eine Bank war gar komplett zertrümmert, wahrscheinlich eine Zerstörungstat aus der Silvesternacht 2017.

Als der TV die Hintergründe des misslichen Zustands recherchieren wollte, gab es Schulterzucken – sowohl im Rathaus als auch bei den Olewiger Winzern, zu denen der 1,6 Kilometer lange Weg führt. Niemand fühlte sich zuständig. Der Weinkulturpfad wurde 1972 ausgewiesen und 2004 anlässlich der Landesgartenschau auf dem Petrisberg noch einmal runderneuert. Doch wer sich dauerhaft darum kümmern soll, wurde offenbar nie geregelt.

Ausgerechnet ein Privatmann ist in die Bresche gesprungen. „Ich bringe die Bänke wieder in Ordnung“, hat Albrecht Backes (64) in der TV-Ausgabe vom 13./14. Juli angekündigt. Und Wort gehalten. Kurz vor dem Trierer Weinfest im Stadtteil Olewig am vergangenen Wochenende rückte Backes, der seit 30 Jahren in Trier wohnt und in seinem alten Heimatort Trittenheim eine Schlosserei und Reparaturwerkstatt betreibt, mit seinen Mitarbeitern an. Sie verpassten acht maroden Bänken frische Holzauflagen, und anstelle der zertrümmerte Sitzgelegenheit bauten sie eine komplett neue.

Was ihn der Spaß gekostet hat, will Backes nicht verraten, auch für den TV ablichten lassen mag er sich nicht: „Es war für mich als Trier- und Weinfreund Ehrensache, hier zu helfen.“ Sehr bescheiden, aber effektiv. Der Weinkulturpfad präsentiert sich wieder in einem akzeptablen Zustand. Das freut nicht zuletzt Peter Terges (65), den Vorsitzenden der Vereinigung Trier-Olewiger Winzer. „Da sieht super aus. Wir und die ganze Weinstadt Trier sind Herrn Backes zu großem Dank verpflichtet.“

Gleichzeitig fühlen sich die Winzer nun verpflichtet, die Weg-Möblierung in Ordnung zu halten: „Wir planen jährliche Reinemach-Aktionen. Die erste steigt im kommenden Frühling.“ Außerdem – das hatte Terges bereits via TV angekündigt – sollen nächstes Jahr auch die Informationstafeln überarbeitet werden. Wenn das geschehen ist, dann hält der Weinkulturpfad wieder das, was sein Name verspricht.