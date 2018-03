später lesen Ich freue mich ... Ich freue mich ... FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



„... auf zwei Urlaubsreisen in diesem Jahr: Zum einen geht’s in der Schweiz mit dem Glacier-Express nach Brig, zum anderen zu meiner Tochter Stefanie nach Atlanta in den USA.“

Roland Morgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen