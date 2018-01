Wissenschaftler verlassen Landesmuseum: 500 Seiten Abschied

Das Amphitheater – so alt wie die Porta Nigra

Wann wurde das Amphitheater erbaut? Um 100 n. Chr., wie die meisten Wissenschaftler bislang annahmen? Oder erst im vierten Jahrhundert, als Trier Kaiserresidenz war? Der Trierer Chefarchäologe Joachim Hupe (52) kommt zu einem anderen Ergebnis. In einem Beitrag für die neue Ausgabe der „Trierer Zeitschrift“ schreibt er, Amphitheater und antike Stadtmauer seien als Elemente einer aufeinander abgestimmten städtebaulichen Gesamtkonzeption gemeinsam entstanden. Da der Bau der Befestigung im Jahr 170 startete, wie kürzlich wissenschaftlich belegt werden konnte, sei auch die Errichtung der Gladiatorenarena ins ausgehende zweite Jahrhundert zu datieren. Hupe schließt einen nachträglichen Einbau der Stadtbefestigung in die Besucherränge des Amphitheaters aus: Bautechnische Argumente sprächen klar dagegen. Die neuen Erkenntnisse wurden bei archäologischen Untersuchungen im Zuge von Hangsicherungsarbeiten im Amphitheater gewonnen. Das Bauwerk am Fuße des Petrisbergs ist demnach so alt wie die Porta Nigra und hat entgegen bisheriger Annahmen wohl nie als reguläres Stadttor gedient. Die optisch wirkungsvolle Einbeziehung der Arena in die Befestigung habe repräsentativen Zwecken gedient. Trier war eine aufstrebende, ambitionierte Metropole und wollte das zeigen.