Wegen der Peter- und Paul-Messe auf dem Viehmarktplatz wird der Trierer Wochenmarkt am Freitag, 11., und 18. sowie am Dienstag, 15. und 22. Mai, vor das Rathaus-Hauptgebäude verlegt. Das städtische Ordnungsamt weist ergänzend darauf hin, dass auf dem Augustinerhof an diesen vier Tagen eine geänderte Verkehrsführung und zusätzliche Halteverbote gelten.