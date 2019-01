Sowohl in der Stadt Trier als auch in den Landkreisen Trier-Saarburg besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum an einer der zahlreichen Grüngutsammelstellen des ART kostenlos anzuliefern.

Informationen zu den Standorten und Öffnungszeiten der Grüngutsammelstellen erhalten Bürger auf www.art-trier.de oder unter der Telefonnummer 0651/9491 414 Trier und Trier-Saarburg. Der Zweckverband ART bietet in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg wieder seinen kostenlosen Abholservice für Weihnachtsbäume an. Die Abholung der Bäume erfolgt bis zum 18. Januar an dem Tag, an dem auch die Restmülltonnen geleert werden. Die Bäume müssen am Abholtag bis 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden. Die Weihnachtsbäume werden in Biomassekraftwerken verwertet oder zerkleinert als Bodenverbesserer auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. Damit dies möglich ist, muss der Weihnachtsschmuck gründlich entfernt werden. Eine Anmeldung am Abfall-Telefon ist nicht nötig. Sind die Nadelbäume länger als 2,50 Meter, müssen sie in der Mitte durchgesägt werden.