Foodblogger in Trier: Von Apfelwurst und Salzstangenauflauf

Die preisgekrönten Blogger von „Worst of Chefkoch“ geben in der Tufa einen Einblick in die Untiefen von Deutschlands größter Rezeptesammlung. Von Noah Drautzburg

Weit über 300 000 Rezepte haben Hobbyköche mittlerweile auf der Internetseite chefkoch.de kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Sommer 2017 haben Lukas Diestel (28) und Jonathan Löffelbein (27) damit begonnen, die absurdesten, ungewöhnlichsten und schlicht schlechtesten davon herauszufiltern und in ihrem Blog „Worst of Chefkoch“ mit kurzen Texten zu kommentieren.

So entspinnt sich um das „Fish and Chips Sushi“ beispielsweise die Geschichte eines irrlichternden Schiffs, dessen Besatzung in größter Not und unter noch größerem Widerwillen auf die Kreation aus Sushi, Fischstäbchen und Pommes Frites zurückgreifen muss. Inzwischen folgen über 140 000 Menschen ihrer Facebookseite, 2017 wurden sie als Foodblogger des Jahres ausgezeichnet. Vor einem Monat haben sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Mit dieser „Rezeptsammlung des Grauens“ im Gepäck touren sie nun über die Bühnen des Landes.

Astrid und Gerry Grimm aus Bitburg sind durch Facebook auf den Blog aufmerksam geworden. „Dann haben wir entschieden: Da gehen wir hin“, erzählen sie. Wie allen Besuchern werden ihnen am Mittwoch Abend im kleinen Saal der Tufa insgesamt zwei Menüs präsentiert, die die Gastgeber auf der Bühne nach Originalrezepten kochen.

Es ist ein lockerer Abend in einem kleinen Rahmen, in dem die Wahlkölner ihr Publikum permanent einbeziehen. Immer auf der Suche nach dem einen Menschen, der ihren Rezepten doch etwas abgewinnen kann.

Als Aperitiv reichen Diestel und Löffelbein die „Gute Laune Cola“. Untertitel: „Nach einem alten Familienrezept“. Vor knapp fünf Jahren hat der Nutzer „Druffig“ beschlossen, es mit der Welt zu teilen. Jetzt müssen die Gäste die simple Mischung aus Cola und Captain Morgan Rum verkosten. Während Jonathan Löffelbein das Getränk zubereitet, verließ Lukas Diestel die „10 Schritte zur guten Laune“, wie sie auch in ihrem Buch zu finden sind. Danach darf, untermalt von einem zweiten Text, probiert werden. Nach diesem Muster verläuft auch der Rest des Abends. Die weiteren Gänge tragen Namen wie „Salzstangenauflauf“, „Nufleika-Toast“ (kurz für Nutella-Fleischwurst-Käsetoast), „Wodka-Maggi“ oder „Beschwipster Super-Dickmann“.

Die Texte der beiden Blogger entwickeln sich mal zu einer Lobeshymne an den Rezepterfinder, mal nehmen sie darin die Rolle der Lebensmittel ein. So wird der Urheber der „Tomatenplatte á la Andi“ („nur echt mit dem Accent aigu auf dem a“) kurzerhand zum „110 Prozent-Andi“ erhoben, in dessen „Turbowelt“ alles möglich sei. Denn um das „Glutamat-Monster“ aus Tomatenscheiben, Fondor, Maggi, Salz, Pfeffer und Zwiebeln zuzubereiten, braucht es schon ein ganz besonderes Selbstbewusstsein.

Astrid und Gerry Grimm sind am Ende des rund zweistündigen Programms begeistert. „Es war wirklich sehr gut“, sagen sie. Satt ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls jeder, auch wenn das sicherlich auf einem angenehmeren Weg möglich gewesen wäre. Um es mit dem Worten der Foodblogger des Jahres 2017 zum „Nufleika-Toast“ zu sagen: „Es ist nicht schön, aber man muss es mal gemacht haben.“