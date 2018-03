später lesen Gesundheit Yoga, Skigymnastik und autogenes Training Teilen

(red) Der Gesundheitspark Trier bietet in diesen Tagen Kurse in Power-Yoga, Skigymnastik sowie autogenem Training und anderen Entspannungsverfahren an. Interessenten können sich telefonisch zwischen 8 und 10 Uhr unter 0651 / 4629864 oder im Internet unter www.gesundheitspark-trier.de anmelden.