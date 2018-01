Die Zeit drängt in der Riverissiedlung 

FOTO: Sebastian Bronst

Erinnerungen an den Protest vor 20 Jahren

(r.n./woc) Seit fast 180 Jahren leben die Sinti-Familien in der Riverisstraße am Grüneberg. Vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus mussten die Menschen viel Leid ertragen. Die Überlebenden der Deportation durch die Nazis kamen nach Kriegsende zurück an den Grüneberg. In den 1960ern errichtete die Stadt dort die Riverissiedlung. In den rund 60 Wohnungen der sechs Gebäuderiegel lebten damals knapp 200 Menschen. 1997 beschloss der Stadtrat allerdings den Abriss der städtischen Häuser. Die Bau­substanz sei so schlecht, dass sich die Sanierung nicht mehr lohne, argumentierte der damalige Sozialdezernent Georg Bernarding und machte Druck auf die Bewohner, von denen daraufhin etliche auszogen. Ihr Versprechen, für die damals rund 60-köpfige Sinti-Großfamilie einen Neubau zu errichten, in den die Verwandten gemeinsam umziehen könnten, hielt die Stadt nicht ein. 1998 wollte die Verwaltung den Familienverband auflösen und in unterschiedliche Stadtteile umsiedeln – wogegen die Sinti sich auch mit Protestkundgebungen im Rathaus wehrten. Die Häuser blieben stehen und werden seitdem von den Einwohnern in Schuss gehalten. Das Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung der Menschen dort ist aufgrund dieser Vorkommnisse vor 20 Jahren groß.

Seit Ende der 1990er Jahre finanzierte die Stadt nur noch absolut notwendige Reparaturarbeiten. 19 Wohnungen sind noch an knapp 40 Sinti vermietet, zu Monatsmieten zwischen 153 und 443 Euro.