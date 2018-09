Zirkusluft schnuppern in zwei Freizeiten

() Das Jugendzentrum Mergener Hof und der Zirkus ZappZarap laden gemeinsam zu zwei spannenden Zirkusfreizeiten ein. Von Montag, 25. Juni bis Samstag, 30. Juni und von Montag, 2. Juli bis Samstag, 7. Juli werden 200 Kinder auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ spannende Workshops angeboten.

Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt kann alles gelernt werden. Neben dem Training werden Freundschaften geknüpft, Grenzerfahrungen gemacht, Hobbys entdeckt und Gemeinschaftssinn entwickelt. Die Shows sind für alle frisch gebackenen Artisten der Höhepunkt. Nun können sie allen zeigen, was in ihnen steckt. Untermalt wird die fulminante Show von professionellen Lichteffekten und Tontechnik. Die Abschlussshow findet am Samstag, 7. Juli um 11 Uhr statt.

Nähere Infos: www.zappzarap.de