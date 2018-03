später lesen Gesellschaft Zonta Club diskutiert zum Weltfrauentag Teilen

(red) Der Zonta Club Trier beteiligt sich 2018 erneut mit einer eigenen Veranstaltung am regionalen Programm zum Weltfrauentag. Unter dem Motto „Alles eine Frage der Macht?“ geht es in einer Podiumsdiskussion am Sonntag, 4. März, 11 Uhr, im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais um die Strukturen und Hintergründe von Macht in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.