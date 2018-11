Vortrag zu Arbeitszeit und Gesundheit

Trends zu ständiger Erreichbarkeit, das Verschwimmen der Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, lange Arbeitszeiten oder Schichtarbeit können sich auf Gesundheit, Work-Life-Balance und Wohlbefinden von Beschäftigten auswirken.

Corinna Brauner arbeitet für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und erforscht Zusammenhänge zwischen Arbeitszeit und Gesundheit in der flexiblen Arbeitswelt. In einem Vortrag am ZPID - Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation wird sie von ihrer Arbeit berichten. Die Veranstaltung am Mittwoch, 14. November, 17 Uhr, steht allen Interessierten offen. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort: Universität Trier, Campus I, Gebäude N, Raum 2.