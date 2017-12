später lesen Zuschuss für die Lokale Agenda Teilen

Trier (red) Der Steuerungsausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 6. Dezember, 17 Uhr, im großen Rathaussaal unter anderem mit dem städtischen Zuschuss an den Trierer Verein im kommenden Jahr.