Zwei spektakuläre Fälle der Trierer Kripo in „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Sieben gestohlene Porsche-Sportwagen in Trier und ein Raubüberfall auf einen Autofahrer in Wincheringen: Das sind zwei Studiofälle, die in der "Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Sendung am Mittwoch, 31. Januar, im ZDF ausgestrahlt werden. Ermittler der Trierer Kripo und aus Luxemburg sowie ein Staatsanwalt aus Trier werden die Fälle im XY-Studio darstellen und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung bitten.