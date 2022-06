Kriminalität : Im Trierer Amokprozess ist nach zehn Monaten ein Urteil in Sicht

Vor der Porta Nigra hatten Menschen zum Gedenken an die Opfer Kerzen aufgestellt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Trier Im Mordprozess um das Gewaltverbrechen stehen die Plädoyers bevor. Eine wichtige Frage muss zuvor noch beantwortet werden. Von ihr hängt ab, was mit dem Angeklagten geschieht.

Nach zehn Monaten und bislang 37 Verhandlungstagen nähert sich der Trierer Amokprozess seinem Ende. Für diesen Mittwoch steht das Gutachten des Mainzer Psychiatrieprofessors Wolfgang Retz auf dem Programm. Von der Expertise erwartet sich die fünfköpfige Kammer unter ihrer Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz unter anderem Aussagen über die Schuldfähigkeit des Angeklagten.

Unmittelbar nach der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 hieß es in einer sogenannten vorläufigen Einschätzung, dass der Tatverdächtige an einer Psychose leide. Im Wittlicher Gefängnis kam der aus dem Trierer Stadtteil Zewen stammende Mann dann auch zunächst drei Monate in die Psychiatrie, bevor er in den normalen Vollzug verlegt wurde.

Eine Gefängnispsychologin, die den 52-Jährigen seit über einem Jahr behandelt, bezeichnete den Angeklagten am vorausgegangenen Verhandlungstag als unberechenbaren, sehr auf sich bezogenen, argwöhnischen Menschen mit bisweilen infantilem Verhalten.

Nach Aussage einer Bekannten, bei der der zuletzt wohnsitz- und arbeitslose Angeklagte häufiger übernachtet hatte, litt er zunehmend unter Verfolgungswahn. Selbst von seinem besten Freund habe er sich irgendwann bespitzelt gefühlt, sagte die als Zeugin geladene Frau vor Gericht.

Der Trierer Strafrechtsprofessor Till Zimmermann misst dem Gutachten des Sachverständigen große Bedeutung zu. Die äußeren Umstände der Amokfahrt mit fünf Toten, vielen Schwerverletzten und Traumatisierten seien ja ziemlich klar erwiesen, sagte Zimmermann unserer Redaktion. Aber für die strafrechtliche Beurteilung seien auch die psychischen Vorgänge im Kopf des Angeklagten von Relevanz. „Je nachdem, wie intensiv die psychische Störung zum Tatzeitpunkt war, kann das dazu führen, dass er am Ende eine mildere Strafe bekommt oder gar keine Strafe“, so Zimmermann in einem ausführlichen Interview mit unserer Redaktion. Daher sei die Frage der Schuldfähigkeit die zentrale Frage.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fünffachen Mord und schwere Körperverletzung in zahlreichen Fällen vor. Bei dem Gewaltverbrechen am 1. Dezember 2020 wurden ein neun Wochen altes Baby, dessen 45-jähriger Vater sowie drei Frauen im Alter von 73, 52 und 25 Jahren getötet. Dutzende Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt oder traumatisiert.

Der Angeklagte schweigt im Prozess bislang zu den Vorwürfen. Die einzige Ausnahme machte der hoch gewachsene Mann bislang am vorausgegangenen Prozesstag. Als die Gefängnispsychologin den Untersuchungshäftling charakterisierte, platzte es aus dem 52-Jährigen plötzlich heraus: „Ich glaube, es reicht jetzt langsam!“, raunzt er der Frau entgegen.

Danach schwieg er wieder. Ob dies an den bevorstehenden Verhandlungstagen so bleiben wird, ist abzuwarten. Am letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung wird die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz den Angeklagten noch einmal ausdrücklich fragen, ob er etwas sagen möchte.

Bislang ist nach dem aktuellen nur noch ein weiterer Verhandlungstag Mitte Juli terminiert. Denkbar, dass an diesem Tag die Beweisaufnahme geschlossen würde. Dann stünden an den folgenden Prozesstagen die Plädoyers von Oberstaatsanwalt Eric Samel, den Nebenklägern und der Verteidigung auf dem Programm. Mit einem Urteil des Landgerichts wird von Prozessbeobachtern für August gerechnet.