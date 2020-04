Justiz: Trierer Anwälte klagen gegen Corona-Gesetz

Trier Ist das Land mit seinen Verordnungen übers Ziel hinausgeschossen? Inzwischen sind mehrere Dutzend Klagen anhängig.

Kontaktsperren, Schließungsverfügungen, Abstandsgebote: Noch nie waren die Freiheitsrechte in der Bundesrepublik so stark beschränkt wie in der Corona-Krise. Inzwischen wird der Unmut vieler Bürger größer, die Anzahl derjenigen, die sich gegen die Restriktionen auch juristisch wehren, nimmt zu. Drei Trierer Rechtsanwälte haben jetzt gegen die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Die Einschränkungen seien zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr gerechtfertigt, sagt Jurist Christian Becker, einer der drei Kläger.

Durch die mit der Dritten Corona-Verordnung erlassenen Verbote werde in vielfältige Grundrechte in einer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie da gewesenen Größenordnung eingegriffen, heißt es in der beim Mainzer Verwaltungsgericht eingereichten 25-seitigen Klageschrift, die unserer Zeitung vorliegt. Becker und seine beiden Rechtsanwaltskolleginnen Karin Adrian und Anja Ruland stören sich vor allen an der Unverhältnismäßigkeit der verordneten Einschränkungen. Es gebe immer mehr Informationen, die erkennen ließen, dass die Gefahr nicht so groß sei wie zunächst angenommen, sagt Becker. Doch statt zunächst mildere Maßnahmen anzuordnen, etwa indem zunächst ältere Menschen mit Vorerkrankungen besonders zu schützen, sei gleich die gesamte Bevölkerung in Generalhaftung genommen worden, kritisieren die Trierer Kläger.