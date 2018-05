Trierer Babic-Prozess: Befangenheitsanträge zurückgewiesen

Im Berufungsprozess gegen den Trierer NPD-Funktionär Safet Babic sind am Mittag mehrere Befangenheitsanträge der Verteidigung als unbegründet zurückgewiesen worden. Es gebe keinen Grund, an der Unvoreingenommenheit der beiden Richter zu zweifeln, hieß es zur Begründung. Von Rolf Seydewitz

Babics Verteidigerin Nicole Schneiders hatte gegen den Vorsitzenden Richter und einen Schöffen Befangenheitsanträge gestellt. Der ehrenamtliche Richter Hans-Alwin Schmitz habe als Trierer Stadtratsmitglied für den Ausschluss Babics aus dem Stadtrat gestimmt. Zudem habe er zur Teilnahme an einer NPD-Gegendemonstration aufgerufen. Dies rechtfertige noch nicht die Annahme der Befangenheit, sagte der Vorsitzende Richter Peter Egnolff.



Der 37-jährige Babic muss sich ab heute in einem Berufungsverfahren wegen Volksverhetzung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Er soll bei einer Kundgebung vor der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende Ausländer beschimpft und verleumdet haben. Der NPD-Funktionär bestreitet dies. In erster Instanz war Babic zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Gegen das Urteil hatten er und die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der auf drei Verhandlungstage angesetzte Prozess findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Babic, der Vorstandsmitglied der rheinland-pfälzischen NPD ist, bezeichnete die Anklage der Staatsanwaltschaft als „politisch konstruiert, sachlich falsch und Rechtspolitiker fragwürdig“.