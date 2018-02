Trierer Bischof macht beim Zuschnitt der neuen XXL-Pfarreien noch kleine Änderungen

Die voraussichtlich endgültige Aufteilung der neuen Großpfarreien des Bistums Trier liegt vor. Danach gibt es gegenüber der letzten Planung im November in der Region Trier abermals einige kleine Änderungen. Von Rolf Seydewitz

Die Pfarrei Binsfeld wird künftig nicht zur Großpfarrei Wittlich, sondern zu Bitburg gehören. Die Kirchengemeinden Waxweiler und Lambertsberg sollen der Großpfarrei Prüm (statt nach Neuerburg) zugeschlagen werden, und die Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel mit den Orten Traben-Trarbach, Enkirch, Kröv, Reil und Kinheim wird der Großpfarrei Wittlich (statt Bernkastel-Kues) zugeordnet.

Nach den Plänen des Bistums soll es in Deutschlands ältester Diözese künftig nur noch 35 XXL-Pfarreien statt der bislang 887 Pfarreien geben. Der geplante Neuzuschnitt war mehrfach überarbeitet worden. Im Vorfeld der jetzt vorgestellten Fassung hatte Bischof Stephan Ackermann selbst noch einige Änderungen gemacht, nachdem er mit Verantwortlichen vor Ort gesprochen habe, so eine Sprecherin des Bistums.

Die jetzt vorgelegte Karte ist Grundlage für das sogenannte Anhörungsverfahren, bei dem etwa die Räte vor Ort sich zu den Plänen äußern können. Die Anhörung beginnt voraussichtlich Anfang nächsten Jahres und dauert etwa ein halbes Jahr. Anfang 2020 sollen die vom Bistum so genannten neuen Pfarreien der Zukunft dann an den Start gehen. Mehr zum Thema später auf volksfreund.de und in der Volksfreund-Wochenendausgabe.

