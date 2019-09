Trier Missbrauchsopfer von Priestern oder Ordensangehörigen können auf eine deutlich höhere Entschädigung hoffen. Das sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann bei einem Besuch in der TV-Redaktionskonferenz.

Missbrauchsopfer von Priestern oder Ordensangehörigen können auf eine deutlich höhere Entschädigung hoffen. Das sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann bei einem Besuch in der TV-Redaktionskonferenz. Nach Angaben des kirchlichen Missbrauchsbeauftragten wird in einer Arbeitsgruppe derzeit über Entschädigungssummen bis 300 000 Euro diskutiert.

Nach einer Vereinbarung der Bistümer und Ordensgemeinschaften werden Missbrauchsopfer bislang mit bis zu 5000 Euro entschädigt, in besonders schweren Fällen auch höher. Laut zuletzt veröffentlichten Zahlen hat das Bistum Trier 475 000 Euro Entschädigung an Opfer gezahlt. 104 Betroffene hatten sich bis Ende vergangenen Jahres gemeldet. Insgesamt seien 96 Anträge „auf materielle Leistung in Anerkennung des Leids“ bewilligt worden, sagte Bistumssprecherin Judith Rupp.