Katholische Kirche : Trierer Bischof will in Rom für Reform kämpfen

Trierer Bischof will in Rom für Reform kämpfen

Trier Wie geht’s weiter mit der von Rom gestoppten Strukturreform des Bistums? Der Trierer Bischof will, wenn es gewünscht ist, in den Vatikan fahren, um für seine Reform zu kämpfen.

Im Schreiben an die Kleruskongregation habe er vor allem die Rolle der Priester in den neuen Pfarreien beschrieben, sagte Ackermann der Wochenzeitung, im Brief an den Päpstlichen Rat gehe es eher um das Bild der Pfarrei. Er habe in beiden Stellungnahmen noch einmal ausdrücklich betont, dass die Auflösung der bisherigen Pfarrstrukturen nicht zu einer Anonymisierung der kirchlichen Lebenszusammenhänge und damit zu den gefürchteten XXL-Pfarreien führe.