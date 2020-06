Personen : Trierer Daniel Botmann als Geschäftsführer des Zentralrats der Juden bestätigt

Trier/Berlin Daniel Botmann führt seit sechs Jahren die Geschäfte des Zentralrats der Juden. Jetzt wurde der in Trier aufgewachsene Jurist im Amt bestätigt.

Der in Trier aufgewachsene Daniel Botmann ist als Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland bestätigt worden. Der 36 Jahre alte Jurist wurde nach einer Mitteilung des Zentralrats vom 35-köpfigen Direktorium wiedergewählt. Botmann führt die in Berlin ansässige Verwaltung des jüdischen Dachverbands seit 2014. „In den vergangenen Jahren haben wir die Angebote des Zentralrats erheblich ausgebaut und im Rahmen der politischen Arbeit vieles erreicht. Es gibt aber noch viel zu tun“, kommentierte Botmann die Wiederwahl. Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, würdigte das „große Engagement“ des Geschäftsführers.

Daniel Botmann wurde 1984 in Tel Aviv geboren und ist in Trier aufgewachsen. Nach dem Abitur am Auguste-Viktoria-Gymnasium studierte er an der Universität Trier Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre und war nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts tätig. Seit 2013 war er Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes für Verfassungs- und Staatsorganisationsrecht.