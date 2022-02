Kriminalität : Trierer Domglocken läuten zum Gedenken an ermordete Polizisten (update)

Trier Am Freitagvormittag wurde bundesweit der am Montag ermordeten zwei Polizisten gedacht. Die Kirchen im Bistum Trier beteiligten sich mit Glockengeläut.

Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg hat die Kirchengemeinden im Bistum dazu aufgerufen, sich mit einer Schweigeminute und Glockengeläut am Gedenken an die am Montag ermordeten Polizisten zu beteiligen. „Ich lade die Kirchengemeinden ein, sich dem Gedenken im Gebet anzuschließen und, wenn es möglich ist, die Schweigeminute durch das Glockengeläut zu unterstützen“, sagte Plettenberg am Freitagvormittag.