Durchsuchungen in vier Bundesländern : Trierer Ermittlern gelingt bedeutender Schlag gegen Schleuserkriminalität

Foto: Roland Morgen Die Trierer Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen gegen eine Schleuserbande. Foto: Roland Morgen.

Trier Der Trierer Staatsanwaltschaft ist offenbar ein großer Schlag gegen eine organisierte Schleuserbande gelungen. Am Donnerstagmorgen fanden mehrere Durchsuchungen in verschiedenen Bundesländern statt. Details zu der Aktion und den Hintergründen soll es heute Mittag in einer Pressekonferenz geben.

364 Bundespolizisten, 27 Beamte des Trierer Polizeipräsidiums und sechs Staatsanwälte aus Trier waren heute morgen bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion in vier Bundesländern im Einsatz. Ziel waren nach einer Mitteilung der Trierer Staatsanwaltschaft eine libanesische Familie und weitere Personen. Ihnen werden gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern und weitere Straftaten vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Trier und das Bundespolizeipräsidium Potsdam führen unter Mitwirkung des Polizeipräsidiums Trier das Ermittlungsverfahren.

Im Laufe des heutigen Vormittags wurden laut Staatsanwaltschaft insgesamt 28 Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden. 16 der durchsuchten Objekte befinden sich laut dem Leitenden Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen in Rheinland-Pfalz, 10 in Nordrhein-Westfalen und je eines in Berlin und im Saarland.