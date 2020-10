Gesundheit : Corona bekommt man besser nur werktags

Der Test geht schnell – doch nicht jeder bekommt einen Termin. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Trier Eine Trierer Familie hatte engen Kontakt zu Infizierten. Tagelang konnte sie sich aber nicht testen lassen.

Vor sieben Monaten hat es den ersten bestätigten Fall einer Corona-Infektion in der Region gegeben. Sieben Monate, in denen sich Gesundheitsämter auf die Pandemie und den Umgang mit Infizierten vorbereiten konnten. Dass es trotzdem noch immer nicht rundläuft im Gesundheitswesen, bei den Ämtern und dass es weiterhin Probleme bei der Zusammenarbeit gibt, das hat nun der Trierer Jens Brümmendorf erfahren. Am vergangenen Freitag wurde er darüber informiert, dass seine in Sachsen lebende Schwiegereltern positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet wurden. Zwei Tage zuvor waren er, seine Frau und die zweijährige Tochter noch dort zu Besuch und hatten gemeinsam Geburtstag gefeiert. „Wir haben uns, als wir erfahren haben, dass meine Schwiegereltern positiv getestet wurden, unverzüglich freiwillig in Quarantäne begeben“, erzählt Brümmendorf. Am Samstagmorgen erhielt er einen Anruf vom Gesundheitsamt in Bautzen. Der Mitarbeiter habe ihn informiert, dass sich seine Familie in Quarantäne begeben, auf den Anruf des Trierer Gesundheitsamts warten und sich testen lassen sollte.

Natürlich wollten er und seine Frau so schnell wie möglich die Gewissheit, ob sie oder ihre Tochter sich angesteckt haben. Doch was er dann erlebte, macht ihn noch immer fassungslos. Brümmendorf ruft zunächst die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) an. Dort wird er zwar zur Bereitschaftsdienstzentrale in Trier verbunden, landet aber nur in der Warteschleife und erfährt dort, dass er im Falle eines Corona-Verdachts bei der Fieber­ambulanz anrufen soll. Doch auch dort hat der Unternehmer aus Trier keinen Erfolg. Die Praxis in Trier-­Ehrang, in der Sars-Cov-2-Tests durchgeführt werden, hat ab Freitagnachmittags geschlossen. Auch beim Corona-Bürgertelefon der Stadt Trier war zu dieser Zeit keiner erreichbar. In allen Arztpraxen, die der Familienvater anruft, hört er nur die Bandansage, die ihm mitteilt, dass er außer­halb der Praxiszeit anrufe. Auch in der Zentrale des Trierer Mutterhauses konnte man ihm nicht weiterhelfen. „Offenbar darf man in Trier nur von montags bis freitagsmittags an Corona erkranken“, witzelt Brümmendorf.

Das Gesundheitsamt Trier hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bei der Familie gemeldet. Und das, obwohl seine Schwiegereltern nach dem Anruf des für sie zuständigen Gesundheitsamtes Bautzen angegeben hatten, dass sie Kontakt zur ihrer Tochter und deren Familie gehabt hatten und diese nun wieder in Trier seien. Direkt nachdem er von der Infektion seiner Schwiegereltern erfahren habe, habe er seine Mitarbeiter informiert und diese nach Hause geschickt und gebeten, in Quarantäne zu bleiben, bis klar sei, ob er sich angesteckt habe oder nicht.

Als seine Tochter am Samstag Fieber bekommt, setzt Brümmendorf alle Hebel in Bewegung, um mit ihr zu einem Kinderarzt zu fahren. Dort wurde die Zweijährige getestet. Aber die Eltern dürfe er nicht testen, habe der Arzt ihnen mitgeteilt, erzählt der Trierer. Als er am vergangenen Sonntag beim Trierer Gesundheitsamt versucht anzurufen, sind dort alle Leitungen belegt. Erst am Montagmorgen habe sich das Amt bei ihm gemeldet und mitgeteilt, dass seine Tochter positiv getestet worden sei. Von der Infektion seiner Schwiegereltern in Sachsen habe man in Trier nichts gewusst. Erst nachdem er die Lage schildert, werden er und seine Frau zum Test gebeten. Seit Dienstagabend weiß er, dass sie beide nicht infiziert sind. Doch bis gestern war das Trierer Gesundheitsamt nicht von den Kollegen in Bautzen über die Kontaktpersonen der infizierten Schwiegereltern informiert worden, wie ein Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung Trier-Saarburg unserer Zeitung bestätigte. Dass das Trierer Amt am Sonntag nicht erreichbar gewesen sei, begründete er damit, dass die eingesetzten Mitarbeiter mit der Kontaktnachverfolgung nach der Infektion von Schülern ausgelastet gewesen seien.