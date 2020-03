Justiz : Trierer Gefängnis: Erweiterung statt Schließung?

Trier Hat die Trierer Justizvollzugsanstalt doch noch eine Überlebenschance? An ausreichendem Platz für einen möglichen Erweiterungsbau besteht jedenfalls kein Mangel.

Trierer Gefängnis wird bis 2028 geschlossen - Job in Wittlich für 120 Mitarbeiter?

Das Trierer Gefängnis soll nach den Plänen des Landes bis spätestens 2028 geschlossen werden. Im Gegenzug soll das Gefängnis in Wittlich für 41 Millionen Euro ausgebaut werden. In der größten Justizvollzugsanstalt des Landes könnten bis zu 325 neue Haftplätze entstehen. Mit rund 900 Plätzen wäre Wittlich dann eines der größten Gefängnisse in Deutschland.