Konzert : Trierer Kaffeehaus-Orchester spielt Klassik in der Remise in Trier-Quint

Trierer Kaffeehaus-Orchester spielt Klassik in der Remise in Trier-Quint

Die von der Corona-Pandemie auferlegte Enthaltsamkeit in Sachen Kultur war plötzlich wie weggewischt bei einem Konzert des Trierer Kaffeehaus-Orchesters mit beschwingter Unterhaltung.

Musikalischer Leiter am Samstagabend in der Katholischen Familien­bildungs­stätte Remise in Trier-Quint war Gert Spies.