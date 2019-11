Kostenpflichtiger Inhalt: Angriff beim Karneval : Trierer Karnevalist fast stranguliert - Welche Erkenntnisse es nach der Kabelbinder-Attacke in Köln gibt

Karnevalisten feiern den Beginn der Fünften Jahreszeit in Köln. Die Attacke auf einen jungen Trierer hat viele erschreckt. Der oder die Täter benutzten Kabelbinder (kleines Foto). Foto: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Trier/Köln Wer steckt hinter dem mysteriösen Angriff in der Kölner Altstadt? Psychotherapeut spricht von geplanter Tat.

Er wollte nur fröhlich den Beginn der fünften Jahreszeit feiern. So wie Zigtausende am Montag, dem 11.11., in der Kölner Altstadt. Doch für einen 22-jährigen Trierer endete der Karnevalstag fast mit einer Tragödie. Nur durch Glück hat er eine heimtückische Attacke mehr oder weniger folgenlos überstanden. Am späten Nachmittag legte ihm ein Unbekannter auf dem Kölner Heumarkt, wo traditionell mit einer großen Bühne und vielen Live-Auftritten von Kölner Musikern der Sessionsauftakt den ganzen Tag über gefeiert wird, von hinten einen Kabelbinder um den Hals und zog ihn zu. So fest, dass der 22-Jährige wohl nur noch schwer Luft bekam und, wie ein Polizeisprecher unserer Zeitung berichtet, blau angelaufen ist. Der behandelnde Arzt in dem Sanitätszelt am wenige Hundert Meter vom Heumarkt entfernten Marsplatz sagte später der Polizei, dass die Durchblutung des Kopfes des jungen Mannes durch die zugezogene Plastikschlinge bereits eingeschränkt gewesen sei.

Der 22-Jährige hätte nach einer eingehenden Untersuchung durch den Arzt und der Vernehmung durch die herbeigerufene Polizei ohne Bedarf auf weitere medizinische Behandlung das Sanitätszelt verlassen dürfen, sagte der Polizeisprecher. Auch wenn der mysteriöse Angriff weitestgehend ohne körperliche Folgen für den Trierer geblieben ist, abgesehen von den Malen die der Strangulierungsversuch am Hals hinterlassen hat, werde dieser den jungen Mann noch lange belasten. Davon ist der Essener Psychotherapeut und Traumaexperte Christian Lüdke überzeugt. Das Opfer habe vermutlich „massive Todesangst“ ausgestanden, sagte Lübke unserer Zeitung. „So etwas steckt man nicht so einfach weg.“ Der oder die Täter hätten mit der „extrem heimtückischen Tat“ billigend in Kauf genommen, dass jemand zu Tode kommt, sagt der Psychotherapeut. Er vermutet, dass die Tat geplant war. Niemand nehme einfach so Kabelbinder mit. Zumal es laut Polizei möglicherweise auch mindestens drei vergleichbare Angriffe an dem Montag in Köln gegeben hat. Der Täter oder die Täter wollten damit Angst und Panik verbreiten, so wie es Terroristen auch tun würden, sagt Lübke.

Über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter verbreitete sich die Nachricht von dem Angriff sehr schnell. Dort beherrschte in der Tat die Angst vor weiteren derartigen Taten die Kommentare. „Mein Gefühl sagt mir, dass dies nicht das letzte mal sein wird“, hieß es etwa auf der Facebook-Seite der Kölner Polizei. Viele brachten den Angriff auch im Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht 2015, als mehrere Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen mutmaßlich von Ausländern wurden. Obwohl es keine Hinweise auf den oder die Täter vom Montag gibt, wurde in einer Vielzahl der Kommentare in den sozialen Netzwerken gegen Ausländer gehetzt und diese für den Kabelbinderfall verantwortlich gemacht. Auch die Ermittler wurden kritisiert.

„Wenn du glaubst, schlimmer kann’s kaum noch werden, kommen irgendwelche Psychopathen und legen Menschen auf der Straße Kabelbinder um den Hals, und ziehen diese zu – das ist ein Mordversuch! Das ist für mich ein Mordversuch, nichts anderes!“

Die Staatsanwaltschaft Köln stuft die Tat derzeit allerdings als gefährliche Körperverletzung ein. „Diese rechtliche Bewertung kann sich, abhängig von den weiteren Ermittlungsergebnissen, jedoch noch verändern“, teilte die Kölner Polizei am Dienstagnachmittag mit. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem „möglicherweise lebensbedrohlichen Vorgehen“ um eine ernstzunehmende Straftat handele, „die von gefährlicher Körperverletzung bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt gewertet werden kann“.

Die Ermittler hoffen, dass es nicht zu weiteren solchen Taten kommt. Vorerst gebe es aber keine größeren Straßenfeierlichkeiten mehr in Köln, und die Bevölkerung sei jetzt gewarnt, sagt der Polizeisprecher.

ARCHIV - 02.06.2015, Bayern, Garmisch-Patenkirchen: Kabelbinder als Handschellen hängen an einem Fenstergriff im so genannten Abrams-Komplex, das eigenes für den G7-Gipfel als Polizei- und Justizzentrum eingerichtet wurde. (Zu dpa: "Würge-Angriff mit Kabelbinder bei Kölner Karneval auf Trierer") Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Peter Kneffel