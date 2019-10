Kirche : Trierer Katholikenrat greift bistumskritische Initiative an

Trierer Katholikenrat greift bistumskritische Initiative an

Trier Die Auseinandersetzung um die neuen Großpfarreien im Bistum Trier dauert an. Jetzt meldet sich das höchste Laiengremium zu Wort - und kritisiert die Reformkritiker.

Der Katholikenrat im Bistum Trier hat die Umfrage der reformkritischen Initiative Kirchengemeinde vor Ort scharf kritisiert. Die Umfrageergebnisse seien „in vielen Punkten nicht aussagekräftig“. Zudem gebe es in der Umfrage handwerkliche und inhaltliche Fehler, sagte Katholikenratsvorsitzender Manfred Thesing im Anschluss an die diesjährige Herbstvollversammlung des Gremiums. Der Katholikenrat ist die höchste Laienvertretung im Bistum.

In diese Richtung geht auch die Kritik des Katholikenrats.Vorsitzender Thesing sagt, dass das Bild, das die Initiative vom angeblich stark zurückgehenden ehrenamtlichen Engagement zeichne, nicht der Realität entspreche. Die in der Umfrage gemachte Aussage, dass die bisherigen Rätestrukturen vollständig abgeschafft würden, sei inhaltlich nicht korrekt. “. Thesing verweist in diesem Zusammenhang auf die neue Gremienstruktur mit dem Rat der Pfarrei samt Pastoral- und Finanzkammer, die nicht zuletzt aufgrund der Eingabe des Katholikenrats verändert worden sei.