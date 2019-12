Gesundheit : Trierer Kliniken wehren sich: „Wir stehen hinter dem Medizincampus“

Trier Die beiden Trierer Kliniken, Mutterhaus und Brüderkrankenhaus, wehren sich gegen die Vorwürfe, sie würden nicht hinter dem Konzept eines geplanten Medizincampus in Trier stehen.

Ab 2020 sollen Medizinstudenten der Uni-Medizin Mainz auch in Trier studieren können. Vom kommenden Wintersemester an soll es einen sogenannten Medizincampus geben. Die Unimedizin hatte in einem Brief an den rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Konrad Wolf und an Ministerpräsidentin Malu Dreyer kritisiert, dass das Land zu wenig Geld gebe und indirekt damit gedroht, den Medizincampus nicht zu realisieren.