A 1 bei Mehring in zwei Nächten voll gesperrt

(red) Die Baustelle auf der A 1 wird an zwei Nächten voll gesperrt. Dies teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. In der Baustellenverkehrsführung auf der A 1 zwischen der Anschlussstelle Mehring und dem Moseltaldreieck müssen dringende Nachklebearbeiten an der Gelbmarkierung durchgeführt und auch kleinere Fahrbahnschäden beseitigt werden.