A 602: Auto kommt von der Straße ab

Ein Auto ist am Donnerstagabend am Autobahndreieck Moseltal mit überhöhter Geschwindigkeit in die Leitplanke geprallt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls: Der Autofahrer soll zuvor ein anderes Fahrzeug geschnitten haben. Red