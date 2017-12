Markt am ersten Advent

In Farschweiler gibt es am Sonntag auf dem Schulhof Leckereien in festlich geschmückten Weihnachtshäuschen. Im Bürgerhaus werden Gestecke, Stricksachen, Strümpfe, Honig, und vieles mehr angeboten. Um 12.30 Uhr tritt die Musikschule Ulf-Agné Thiesmeyer mit Schülern auf. Ab 14.30 Uhr gibt es Weihnachtslieder mit den Grundschulkindern. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Ab 17.30 Uhr gibt es weihnachtliche Lieder mit der Musikgruppe Farschweiler. In der Schule gibt es von 14 bis 16.30 Uhr weihnachtliche Geschichten und Lieder, Bastelarbeiten und Theaterstücke. Bereits am Samstag werden in Farschweiler von 16 bis 18 Uhr Gestecke sowie Tür- und Adventskränze verkauft.