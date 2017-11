später lesen Adventsmarkt mit Spielzeugbasar Teilen

Longuich (red) Zu einem Adventsmarkt mit Spiel- und Fahrzeugmarkt lädt die Kita St. Laurentius Longuich zusammen mit ihrem Förderverein und den Handarbeitsfrauen Longuich am Samstag, 25. November, ab 14 Uhr in die Kita in der Maximinstraße ein.